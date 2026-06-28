به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،اسماعیل بوستانی با بیان این مطلب که در سال زراعی جاری قریب به ۱۳ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت گندم رفته بود، گفت: بیش از ۳۲ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شد که ۲۱ هزار تن توسط شش مرکز خرید دولتی و خصوصی برای تحویل به دولت خریداری شد و مابقی برای مصرف کشاورزان و بیشتر گندم بذری برای سال زراعی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او ادامه داد:ارقام متنوع بذری گندم مورد استفاده در سال زراعی جاری نظیر ترابی، سارنگ، سیروان، تیرگان، دهدشت و کوهدشت است.

بوستانی افزود: بارش‌های مطلوب با تراکنش مناسب باعث شد که در سال زراعی جاری، گندم‌های دیم از لحاظ بهره وری با مزارع آبی رقابت تنگاتنگی داشته باشد و کشاورزان از میزان تولید خود رضایت داشته باشند.