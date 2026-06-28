به مناسبت هفته قوه قضاییه، نمایندگان مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی با رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان دیدار و ضمن تبریک این هفته، از اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی در حوزه‌های صیانت از حقوق عامه، حمایت از تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و رفع موانع توسعه استان قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، در این نشست، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به آخرین وضعیت یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی استان، گفت: با اجرای حکم، بخش قابل توجهی از اموال توقیف‌شده به شبکه بانکی بازخواهد گشت و زمینه احیای واحد‌های تولیدی و بازگشت سرمایه‌ها به چرخه اقتصاد استان فراهم خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین اقدامات دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و رفع موانع اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی از جمله تعیین تکلیف بازارچه بندرترکمن، حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل اجرای طرح‌های توسعه‌ای را تشریح کرد.

نمایندگان مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، با قدردانی از عملکرد دادگستری استان، بر استمرار تعامل و همکاری میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکلات مردم، حمایت از تولید، توسعه استان و صیانت از حقوق بیت‌المال تأکید کردند..