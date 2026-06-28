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هفتم تیر ۱۳۶۰، یکی از تلخترین و ماندگارترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، ۷۲ تن از یاران انقلاب بهویژه شهید آیتالله دکتر بهشتی را به شهادت رساند، اما این حادثه نهتنها ملت ایران را از آرمانهای خود دور نکرد، بلکه بر انسجام و استواری نظام اسلامی افزود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفتم تیرماه، یادآور یکی از تلخترین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی و نماد ایثار، مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تروریسم و نفاق است.
در هفتم تیر سال ۱۳۶۰، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در تهران، در حالی که جمعی از مسئولان ارشد نظام در جلسه حضور داشتند، هدف انفجار بمبی قرار گرفت که توسط گروهک منافقین کار گذاشته شده بود. در این حادثه، آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، به همراه ۷۲ تن از مسئولان و یاران انقلاب اسلامی، از جمله چهار وزیر، جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد کشور به شهادت رسیدند.
پس از این حادثه، ملت ایران با حضور گسترده در آیینهای سوگواری و راهپیماییهای مردمی، ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی منافقین، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) تأکید کردند.
حضرت امام خمینی(ره) در واکنش به این جنایت فرمودند: «ملت ایران در این فاجعه بزرگ، ۷۲ تن بیگناه، به عدد شهدای کربلا از دست داد.»
استان مرکزی نیز در این حادثه چهار شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرد؛ حجتالاسلام والمسلمین علی هاشمی سنجانی، نماینده مردم اراک در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا دانش آشتیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، محمود بالاگر، عضو حزب جمهوری اسلامی و علیاصغر آقازمانی، مسئول دفتر آیتالله هاشمی رفسنجانی، از جمله شهدای این واقعه هستند.
شهید حجتالاسلام علی هاشمی سنجانی، متولد سال ۱۲۹۰ در سنجان اراک، از علمای برجسته حوزه علمیه بود که پس از سالها مبارزه با رژیم پهلوی و تحمل فشارها و محدودیتهای ساواک، با رأی مردم اراک به مجلس شورای اسلامی راه یافت و سرانجام در حادثه هفتم تیر به شهادت رسید. پیکر این شهید والامقام در گلزار شهدای شیخان قم آرام گرفته است.
هفتم تیر، تنها یادآور یک حادثه تروریستی نیست، بلکه نمادی از ایستادگی ملتی است که با تقدیم بهترین فرزندان خود، مسیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را با استحکام بیشتری ادامه داد و اجازه نداد توطئه دشمنان، خللی در اراده ملت ایران ایجاد کند.