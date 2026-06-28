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خط ۹ سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت از ابتدای سال جاری تاکنون با مدیریت بیش از ۷۲ هزار تماس، خدمات رایگان مشاوره تلفنی سلامت روان را به مردم ارائه کرده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛به نقل از وبدا خط ۹ سامانه ۱۹۰ به عنوان بازوی پاسخگویی سلامت روان در سطح کشور، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۲ هزار تماس را مدیریت کرده و با بهرهگیری از روانشناسان آموزشدیده، خدمات مشاوره تخصصی رایگان را در سه شیفت کاری و به مدت ۱۸ ساعت در شبانهروز به تمامی اقشار جامعه ارائه میدهد.
بررسی دادههای آماری این سامانه نشان میدهد بیشترین استفادهکنندگان از خدمات مشاوره تلفنی سلامت روان در گروه سنی ۳۱ تا ۴۵ سال قرار دارند و ۶۱ درصد تماسگیرندگان را بانوان تشکیل میدهند.
بر اساس این گزارش، «ترس و اضطراب»، «تعارض در روابط»، «مشکلات ارتباطی با فرزندان» و «اختلالات خواب» از مهمترین موضوعاتی بودهاند که مراجعان در تماس با این سامانه مطرح کردهاند.
پروتکل عملیاتی خط ۹ سامانه ۱۹۰ بر ارائه مشاوره تخصصی فوری استوار است و در مواردی که نیاز به مداخلات تخصصیتر تشخیص داده شود، افراد به مراکز مرتبط در شبکه بهداشت و درمان از جمله مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز سلامت روانی اجتماعی (سراج) ارجاع میشوند تا روند مراقبت و درمان آنان به صورت کامل دنبال شود.
مشاوره تلفنی سلامت روان هر روز از ساعت ۸ تا ۲۴ به صورت رایگان توسط روانشناسان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در دسترس مردم قرار دارد و شهروندان میتوانند برای دریافت خدمات مشاوره و حمایت روانی از این ظرفیت استفاده کنند.