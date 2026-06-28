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سومین نشست کارگروه مدیریت پسماند استان مرکزی با تأکید بر ساماندهی پسماندهای صنعتی و پزشکی برگزار شد و مسئولان بر تعیین تکلیف محل دفن پسماندهای صنعتی، بهبود مدیریت پسماند شهرکهای صنعتی و تقویت نظارت بر پسماندهای پزشکی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سومین کارگروه مدیریت پسماند استان مرکزی در سال ۱۴۰۵ با بررسی سه دستور کار مهم، راهکارهای ساماندهی پسماندهای صنعتی و پزشکی را مورد بررسی قرار داد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در این نشست، جانمایی محل دفن پسماندهای صنعتی شهرستانهای محلات، خمین و دلیجان، ساماندهی پسماند شهرکهای صنعتی و تقویت نظارت بر مدیریت پسماندهای پزشکی در دستور کار قرار گرفت.
یوسف انصاری اظهار کرد: با توجه به تداخل محل پیشنهادی دفن پسماندهای صنعتی با محدودههای معدنی، مقرر شد کمیتهای کارشناسی از محل بازدید کرده و پس از انجام بررسیهای تخصصی، نتیجه را برای تصمیمگیری نهایی به کارگروه مدیریت پسماند استان ارائه کند.
وی با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در شهرکهای صنعتی استان افزود: استان مرکزی دارای بیش از ۳۳ شهرک صنعتی است، اما مدیریت پسماند در برخی از این شهرکها بهصورت اصولی انجام نمیشود. بر این اساس مقرر شد کمیته پسماندهای صنعتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت با برگزاری نشستهای مستمر، ساماندهی این بخش را با جدیت دنبال کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی همچنین از اتخاذ تصمیماتی برای ارتقای مدیریت پسماندهای پزشکی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه این کارگروه، مسئولیت کمیته پسماندهای پزشکی استان به دانشگاه علوم پزشکی اراک واگذار شد و دانشگاههای علوم پزشکی ساوه و خمین نیز در پایش، نظارت و مدیریت این پسماندها همکاری خواهند کرد.
انصاری تأکید کرد: اجرای دقیق مصوبات کارگروه مدیریت پسماند، نقش مهمی در کاهش مخاطرات زیستمحیطی، حفظ سلامت عمومی و بهبود مدیریت پسماندهای صنعتی و پزشکی در استان خواهد داشت.