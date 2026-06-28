مردم دارالعباده یزد که دوازدهم دی‌ماه سال ۱۳۸۶ استقبال باشکوهی از رهبر شهید ایران اسلامی داشتند، این روز‌ها با مرور خاطرات آن دیدار تاریخی، خود را برای وداع و تشییع پیکر مطهر این فرمانده بزرگ و «قائد شهید امت» آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دوازدهم دی‌ماه سال ۱۳۸۶ برای مردم یزد، روزی فراموش‌نشدنی است؛ روزی که با شور و اشتیاق به استقبال رهبر شهید آمدند و با دلی سرشار از عشق، پای سخنان او نشستند.مردم تمام جهان، او را مدیری مدبر، رهبری حکیم و شخصیتی استوار می‌دانستند که با صلابت و اقتدار در برابر استکبار ایستادگی کرد و مسیر عزت و مقاومت را برگزید.

انتشار خبر شهادت این چهره برجسته، اندوهی عمیق بر دل تمام مردم دنیا نشاند؛ هرچند آنان معتقدند شهادت، شایسته مردی بود که راه و رسم زندگی‌اش برگرفته از مکتب عاشورا بود و همچون مولایش حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مسیر ایثار و فداکاری را انتخاب کرد.

اکنون مردم دارالعباده، در آستانه مراسم وداع و تشییع «قائد شهید امت»، با دلی آکنده از حزن، بر این باورند که اگرچه او دیگر در میان آنان حضور ندارد، اما راه، اندیشه و مکتبش همچنان زنده است و شهادتش امتداد فرهنگ عاشورای حسینی خواهد بود.