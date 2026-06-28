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مراسم تشییع و خاکسپاری شهید استوار یکم محمد حسنبیگی با حضور گسترده مردم شهرستان قروه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، شهید حسنبیگی در پی اقدام تروریستی گروهک ضد انقلاب در محل ایستوبازرسی خروجی بانه به سمت سقز به همراه سرباز وظیفه ماردین احدی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
در این حمله تروریستی همچنین چند تن از نیروهای انتظامی و شهروندان بانهای نیز مجروح شدند.
سردار الهی، فرمانده انتظامی استان، ضمن محکومیت این اقدام جنایتکارانه تأکید کرد: نیروهای نظامی و انتظامی استان تا گرفتن انتقام خون شهیدان، لحظهای درنگ نخواهند کرد و عاملان این حمله کور بهزودی به سزای اعمال خود خواهند رسید.