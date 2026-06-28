همزمان با هفتم تیرماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این جنایت ضدبشری امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، جمعی از مسئولان، فرماندهان، نخبگان و اقشار مختلف مردم در شهرستان سردشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفتم تیرماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این جنایت ضدبشری امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، جمعی از مسئولان، فرماندهان، نخبگان و اقشار مختلف مردم در شهرستان سردشت برگزار شد.

در این آیین، حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدای بمباران شیمیایی سردشت، یاد جان‌باختگان این حادثه تلخ را گرامی داشته و بر پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در پایان این مراسم نیز با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، از کتاب «سردشت؛ جنایت خاموش» که به روایت ابعاد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت و رنج‌ها و ایستادگی مردم این شهر می‌پردازد، رونمایی شد.