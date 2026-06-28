مدافع میانی تیم ملی والیبال کوبا، گفت: پیاتزا مربی بسیار خوبی است و می‌تواند ایران را به جایگاه بزرگی در والیبال جهان برساند. بازیکنان ایران باید به او اعتماد کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرت لندی سیمون پس از پیروزی ایران برابر کوبا در هفته دوم لیگ ملت‌ها در اورلئان اظهار داشت: بازی را باختیم، درست است؟ دیگر چیزی برای فکر کردن وجود ندارد، چون بازی را باختیم و ایران واقعاً خوب بازی کرد. امروز واقعاً عملکرد خیلی خوبی داشتند، همه چیز را برای بردن در اختیار داشتند و در نهایت هم پیروز شدند.

وی با بیان این‌که شاید ما می‌توانستیم در شروع مسابقه، در ابتدای بازی، عملکرد بهتری داشته باشیم، تصریح کرد: باید تلاش کنیم که شروع بهتری داشته باشیم، اما امروز این اتفاق نیفتاد. بعد از مصدومیت شدید کونسپسیون سعی کردیم بهتر بازی کنیم، اما برای کوبا دیگر ممکن نبود. فکر می‌کنم ما تیم خوبی هستیم. باید به خودمان ایمان داشته باشیم و تلاش کنیم بهتر بازی کنیم.

مدافع میانی تیم ملی والیبال کوبا درباره پیاتزا، گفت: من پیاتزا را خیلی دوست دارم. واقعاً به او علاقه دارم. این فصل، بعد از اینکه کارم در پیاچنزا تمام شد، به میلان رفتم، چون پیاتزا آنجا بود ولی او به لهستان رفت، اما اشکالی ندارد.

وی تاکید کرد: می‌دانم که پیاتزا مربی بسیار خوبی است و مطمئنم که می‌تواند ایران را به جایگاه بزرگی در والیبال جهان برساند. کاملاً به او اعتماد دارم. فکر می‌کنم او می‌تواند تیم ایران را بهتر و بهتر کند. بازیکنان هم باید به او اعتماد کنند و به کارشان ادامه دهند. اگر همین روند را حفظ کنند، شاید بتوانند به جمع پنج تیم برتر جهان برسند.