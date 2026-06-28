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دستاوردی نوین در قلب تپنده فولاد کشور

تولید نخستین تختال فولادی نازک در کشور، دستاوردی که از دل دانش بومی، نوآوری و تلاش شبانه روزی متخصصان ایرانی برآمده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۱۸:۲۵
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برچسب ها: صنعت فولاد ایران ، تولید تختال ، تولید فولاد
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