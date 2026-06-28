رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر این که تربیت دینی نسل جدید تنها با پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و نیاز‌های آنان امکان‌پذیر است، گفت: باید شبهات دانش‌آموزان را برطرف کنیم تا آنان با شناخت، علاقه و انگیزه درونی به معنویت و نماز گرایش پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی در نشست با وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مدیران این وزارتخانه، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های تربیت دینی نسل جدید، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم دانش‌آموزان به نماز، مسجد و معنویت علاقه‌مند شوند، پیش از هر چیز باید شبهات و پرسش‌های ذهنی آنان را با حوصله، منطق و زبان قابل فهم پاسخ دهیم. تربیت دینی زمانی ماندگار خواهد بود که از درون دانش‌آموز بجوشد و بر پایه شناخت و اقناع شکل بگیرد.

وی با بیان این که فعالیت‌های فرهنگی باید متناسب با نیاز‌های مخاطبان طراحی شود، افزود: برای هر گروه از مخاطبان باید بسته‌های محتوایی متناسب با نیاز، شرایط و اقتضائات آنان تهیه شود؛ زیرا نمی‌توان با یک نسخه واحد، همه نسل‌ها و گروه‌ها را مخاطب قرار داد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر اهمیت شیوه ارائه مفاهیم دینی، تصریح کرد: محتوا، هویت برنامه‌ها و حتی نحوه برخورد با افراد باید با دقت و ظرافت همراه باشد؛ چراکه رفتار مربیان، به اندازه محتوای آموزشی در جذب نوجوانان و جوانان اثرگذار است.

قرائتی، مسجد را مهم‌ترین پایگاه تربیت دینی دانست و گفت: مسجد باید محیطی باشد که همه اقشار جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، بتوانند مفاهیم دینی را به زبان ساده، روان و قابل فهم در آن درک کنند و با آن ارتباط بگیرند.

وی همچنین با اشاره به نقش راهبردی دانشگاه فرهنگیان در آینده نظام آموزشی کشور، اظهار کرد: هر میزان که برای دانشگاه فرهنگیان سرمایه‌گذاری شود، در حقیقت برای آینده کشور سرمایه‌گذاری شده است؛ زیرا معلمان امروز، تربیت‌کنندگان نسل‌های آینده هستند و کیفیت نظام تعلیم و تربیت به توانمندی آنان وابسته است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در بخش دیگری از سخنان خود، تغییرات مکرر مدیریتی را از عوامل کاهش اثربخشی برنامه‌های فرهنگی دانست و تأکید کرد: جابه‌جایی‌های پی‌درپی مدیران، موجب تضعیف روند اجرای برنامه‌ها و از بین رفتن انسجام مدیریتی می‌شود و باید از این مسئله جلوگیری کرد.

وی تأکید کرد: اگر هدف ما تربیت نسلی مؤمن، آگاه و علاقه‌مند به معنویت است، باید به جای رویکرد‌های صرفاً دستوری، مسیر اقناع، پاسخ‌گویی به شبهات و ایجاد انگیزه درونی را در پیش بگیریم؛ زیرا ماندگارترین تربیت، تربیتی است که از باور و انتخاب خود فرد سرچشمه بگیرد.