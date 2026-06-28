مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد کیش، گفت: اولین دادگاه برخط کشور در کیش با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش مشکلات ناشی از محدودیت‌های رفت‌وآمد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید محمد مهدی قاضی زاده فرد، گفت: این طرح با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و قوه قضاییه با هدف ارائه خدمات بهتر به ساکنان کیش راه اندازی شده است.

او افزود: با توجه به شرایط کشور در مقاطع مختلف و محدودیت‌های ایجادشده در رفت‌وآمد، از جمله کاهش پرواز‌ها و دشواری حضور فیزیکی شهروندان در جلسات دادگاه، ضرورت ارائه راهکاری نوین برای تسهیل فرآیند‌های قضایی بیش از گذشته احساس می‌شد.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد کیش، تصریح کرد: ایده راه‌اندازی دادگاه برخط با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی، امکان حضور مجازی افراد در جلسات قضایی را فراهم می کند.

قاضی زاده فرد، با اشاره به قابلیت‌های سامانه دادگاه برخط گفت: خواهان و خوانده در این سامانه نیازی به حضور فیزیکی در محل دادگاه را ندارند و می‌توانند از طریق پیوند اختصاصی الکترونیکی که در زمان مشخص برای آنان ارسال می‌شود، در جلسه دادگاه شرکت کنند.

او افزود: ارتباطات سامانه بر بستر اینترنت است و شهروندان می‌توانند از منزل یا هر مکان مناسب دیگری با استفاده از وسایل همراه در جلسات حضور داشته باشند.

قاضی‌زاده فرد از توسعه طرح در مراحل بعدی خبر داد و افزود: در مراحل آینده، اتاق هایی در دادسرا‌های منتخب سراسر کشور پیش‌بینی خواهد شد تا افرادی که به امکانات شخصی دسترسی ندارند بتوانند از ظرفیت اتصال به دادگاه برخط استفاده کنند.

او ابراز امیدواری کرد اجرای موفق طرح در کیش به عنوان یک محل آزمایشی ملی، زمینه توسعه و بهره‌برداری از دادگاه‌های برخط در سایر نقاط کشور را فراهم کند و گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی خدمات قضایی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم باشد.