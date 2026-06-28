پیام وزیر کشور به مناسبت هفته قوه قضائیه
وزیر کشور در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه تاکید کرد: تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی با قوه قضائیه، بسترساز تحکیم قانونمداری و ارتقای رضایتمندی جامعه بوده و خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:
هفتم تیرماه، روز قوه قضائیه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه رفیع این نهاد عدالتگستر و تجلیل از خدمات شبانهروزی و تلاشهای خالصانه قضات شریف و کارکنان خدوم دستگاه قضا در سراسر کشور است؛ روزی که با یاد و خاطره معمار بزرگ این قوه، شهید آیتالله دکتر بهشتی و یارانش گره خورده است. تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی با قوه قضائیه، همواره بسترساز تحکیم قانونمداری و ارتقای رضایتمندی و آرامش روانی جامعه بوده و خواهد بود. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، مأمن و پناهگاه ستمدیدگان، ضامن اجرای قانون و مظهر عدالت و امنیت اجتماعی است. کارآمدی، استقلال و اقتدار این قوه، نقشی حیاتی و بیبدیل در حفظ انسجام ملی، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و توسعه پایدار کشور ایفا میکند.
اینجانب با گرامیداشت این روز بزرگ، از همت والا و تلاشهای ارزنده رئیس محترم قوه قضائیه و تمامی مسئولان، قضات و کارکنان این مجموعه در راستای گسترش عدل و احقاق حق، تقدیر و تشکر نموده و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمت به ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.