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رژیم صهیونیستی روز یکشنبه به طور یکپارچه با به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه موافقت کرد؛ اصطلاحی که آنکارا آن را رد میکند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تنشها میان ترکیه و رژیم صهیونیستی به شدت افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد: «تصمیمی تاریخی: دولت اسرائیل به طور یکپارچه پیشنهاد وزیر، گیدئون ساعر، برای به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه را تصویب کرد».
این تصمیم که در دورهای از تنش شدید میان ترکیه و اسرائیل اتخاذ شده، هنوز باید به تأیید پارلمان برسد. دولتهای پیاپی اسرائیل تا کنون از به رسمیت شناختن رسمی نسل کشی ارامنه خودداری کرده بودند؛ به ویژه برای حفظ روابط خود با ترکیه که زمانی یکی از نزدیکترین شرکای راهبردی این رژیم در منطقه به شمار میرفت.
به گفتهٔ ساعر در بیانیه مذکور: «برای انجام کار درست هرگز دیر نیست. این هم یک وظیفه اخلاقی است و هم یک وظیفه تاریخی».
ترکیه که به طور مرتب اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی در نوار غزه متهم میکند— اتهامی که اسرائیل آن را رد میکند— به طور قاطع استفاده از واژه «نسل کشی» برای توصیف کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی در خلال جنگ جهانی اول را نمیپذیرد.
با این حال، این نسل کشی از سوی دولتها یا پارلمانهای بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده، فرانسه و آلمان، به رسمیت شناخته شده است. شمار ارامنهای که در آن رویدادها جان باختهاند بین ۶۰۰ هزار تا ۱٫۵ میلیون نفر برآورد میشود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به یکی از سرسختترین منتقدان جنگ در غزه تبدیل شده است؛ جنگی که پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل آغاز شد. او بارها رهبران اسرائیل را با مقامات نازی مقایسه کرده است.
در مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز بارها به حملات لفظی اردوغان پاسخ داده و او را دیکتاتوری یهود ستیز که علیه کردها نسل کشی میکند، توصیف کرده است.
ترکیه بخش عمده روابط تجاری خود با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده و به یکی از پرشورترین حامیان دیپلماتیک جنبش اسلام گرای فلسطینی تبدیل شده است.
روابط میان اسرائیل و ارمنستان نیز زمانی تیره شد که وزارت امور خارجه ارمنستان در ژوئن ۲۰۲۴ اعلام کرد کشورش دولت فلسطین را به رسمیت شناخته است.
وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش تند به این اقدام اعلام کرد سفیر ارمنستان را برای توبیخی شدید احضار خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.