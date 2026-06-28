معاون رئیس جهاددانشگاهی از آمادگی شبکه ملی جهاددانشگاهی برای پاسخگویی به نیاز‌های فناورانه صنایع، اجرای پروژه‌های مشترک و توسعه همکاری با فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید صابرفرزام در جلسه هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با اشاره به تشکیل جهاددانشگاهی پس از انقلاب فرهنگی افزود: پس از تعطیلی دانشگاه‌ها، ستاد انقلاب فرهنگی برای بازگشایی مراکز آموزش عالی به یک بازوی اجرایی نیاز داشت و به همین منظور جهاددانشگاهی در مرداد سال ۱۳۵۹ تشکیل شد. این نهاد در مدت حدود یک سال و نیم زمینه بازگشایی دانشگاه‌ها را فراهم کرد. پس از بازگشایی دانشگاه‌ها، مأموریت جهاددانشگاهی به توسعه ارتباط میان دانشگاه، صنعت و جامعه تغییر یافت، اما با آغاز جنگ تحمیلی، بخش عمده ظرفیت این نهاد در خدمت پشتیبانی علمی و فناورانه از جبهه‌ها و توسعه توان دفاعی کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در دوران دفاع مقدس گفت: یکی از افتخارات این نهاد، ایثارگری جهادگران دانشگاهی در تبریز است که در جریان فعالیت‌های پشتیبانی از جنگ، در حمله دشمن تعدادی از آنان به شهادت رسیدند.

صابرفرزام با بیان اینکه جهاددانشگاهی یک نهاد عمومی غیردولتی است، اظهار کرد: کمتر از ۲۵ درصد بودجه جهاددانشگاهی از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود و بخش عمده هزینه‌های این نهاد از محل فعالیت‌های تخصصی و درآمد‌های اختصاصی تأمین می‌شود. در عین حال، تمامی ضوابط و نظارت‌های دستگاه‌های دولتی نیز بر فعالیت‌های جهاددانشگاهی حاکم است.

وی با اشاره به فعالیت‌های این نهاد در حوزه سلامت گفت: پژوهشگاه رویان در زمینه سلول‌های بنیادی، درمان ناباروری و بانک خون بند ناف، پژوهشگاه ابن‌سینا در حوزه درمان ناباروری، مرکز ذخایر ژنتیکی کشور، پژوهشگاه ملی سرطان و مراکز تخصصی درمان زخم از جمله مجموعه‌هایی هستند که خدمات علمی و فناورانه ارزشمندی را به کشور ارائه می‌کنند.

وی همچنین به فعالیت‌های آموزشی جهاددانشگاهی اشاره کرد و افزود: این نهاد با برخورداری از بیش از ۱۵۰ مرکز آموزشی، بزرگ‌ترین شبکه آموزش‌های تخصصی آزاد کشور را در اختیار دارد و در حوزه آموزش‌های مهارتی نیز نقش مؤثری ایفا کرده است.

معاون رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه جهاددانشگاهی گفت: پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز خدمات تخصصی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری جهاددانشگاهی در سراسر کشور آماده همکاری با صنایع و دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی جهاددانشگاهی را «مترجم زبان دانشگاه و صنعت» توصیف کرد و افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی این نهاد، ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت و تبدیل دانش به فناوری و محصول است.

وی در خصوص بهره‌گیری صنایع از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی اظهار کرد: در صورت نیاز صنایع به انجام پروژه‌های پژوهشی، توسعه فناوری، طراحی و ساخت تجهیزات، تولید قطعات، فرمولاسیون محصولات یا انتقال فناوری، تمامی ظرفیت‌های تخصصی جهاددانشگاهی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در پروژه‌هایی که صنایع نیازمند محصول نهایی هستند، جهاددانشگاهی آمادگی دارد به‌صورت تضمینی وارد عمل شود و پس از دستیابی به نتیجه و تأیید عملکرد محصول، آن را به متقاضی تحویل دهد.

صابرفرزام با اشاره به توانمندی‌های جهاددانشگاهی در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی، مواد، برق، مکانیک، شیمی و سایر رشته‌های تخصصی، گفت: فناوری‌های متعددی از جمله تولید بذر‌های هیبرید، کود‌های ارگانیک، آفت‌کش‌ها، اصلاح نژاد دام، تولید جنین اصلاح‌شده و دارو‌های دامپزشکی در این مجموعه توسعه یافته و آماده بهره‌برداری است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم با توسعه همکاری میان صنعت و جهاددانشگاهی، بتوانیم در حل مسائل فناورانه کشور و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نقش مؤثرتری ایفا کنیم.