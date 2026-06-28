به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، به مناسبت فرا رسیدن هفتم تیر روز قوه قضاییه، نمایشگاه حقوق بشر آمریکایی به روایت تصویر در موکب دادگستری گلستان در گرگان گشایش یافت.

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همچنین بمناسبت هفته قوه قضاییه دادستان مرکز استان همراه با معاونانش به زندان گرگان رفت و مسائل زندانیان را بررسی کرد.

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کارگاه آموزشی همگانی شناخت انواع مواد مخدر و آسیب‌های آن در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آزادشهر برگزار شد.

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معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دانشگاه فرهنگیان، با هدف ارتقای سلامت دانشجو معلمان و گسترش همکاری‌های آموزشی تفام نامه امضا کردند. اجرای غربالگری، مشاوره، ترویج سبک زندگی سالم و ارتقای سلامت روان در میان دانشجومعلمان از مفاد این تفاهم نامه است.

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در سالروز شهادت امام زین‌العابدین علیه السلام و حرکت کاروان اسرای کربلا از کوفه به شام، هیئت علی بن موسی الرضا کلاله، با براه انداختن نمادین کاروان اسیران کربلا جلوه‌هایی از مصائب جضرت زینب سلام علیها و اسیران کربلا را، به نمایش گذاشتند.

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اعضای بدن جوان گلستانی به چند نفر جان دوباره بخشید.

مرحومه مژگان عباسی‌راد اهل شهرستان علی آبادکتول کارشناس ۳۵ ساله علوم آزمایشگاهی بیمارستان امام خمینی (ره) درگزکه بر اثر سکته مغزی دچار مرگ مغزی شده بود اعضای بدنش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بیماران نیازمند اهدا کرد.