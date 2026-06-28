مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش از بررسی بیش از ۴ هزار فقره شکایت ثبت‌شده در سامانه بازرسی کل کشور طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

پاسخگویی به ۴ هزار و ۲۶۵ شکایت در سازمان بازرسی کل کشور

پاسخگویی به ۴ هزار و ۲۶۵ شکایت در سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا روستایی همزمان با هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش و دیگر شهدای والامقام دستگاه قضایی از بررسی بیش از ۴ هزار فقره شکایت ثبت‌شده در سامانه بازرسی کل کشور طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

روستایی گفت: از مجموع ۴ هزار و ۲۶۵ شکایت واصله، ۷۸۵ مورد مربوط به سطح ستاد و ۳ هزار و ۴۸۰ مورد، متعلق به استان‌ها بوده است.

وی افزود: این فرآیند در چارچوب ماده ۲۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور اجرا شده و هدف اصلی آن، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و ارائه بازخورد‌های اخلاقی برای تحقق عدالت مدیریتی است.

روستایی با اشاره به رویکرد تحولی این اداره‌کل افزود: در دوره کنونی، پاسخگویی صرفاً واکنشی جای خود را به نظارت پیشگیرانه داده است؛ به‌گونه‌ای که با واکاوی الگو‌های شکایت، نقاط آسیب‌پذیر نظام آموزشی شناسایی و برای اصلاح رویه‌ها در سطح کلان اقدام می‌شود.

وی گفت: هرگاه رویه‌های ناصواب در استانی مشاهده شود، تجربه اصلاحی آن به سایر استان‌ها تعمیم داده می‌شود تا از تکرار خطا جلوگیری شود.

روستایی گفت: میانگین زمان پاسخ‌دهی در سطح ستاد ۹.۱۳ روز و در استان‌ها ۷.۲۳روز است که هر دو رقم به طور قابل توجهی کمتر از بازه‌ی ۲۰ روزه سامانه بازرسی است و نشان از تعهد و تخصص عوامل اجرایی دارد.

روستایی در پایان خاطرنشان کرد: استقرار این سامانه در تمامی استان‌ها و بهره‌گیری از ۷۰ رابط و ناظر آموزشی، گامی مؤثر در زمینه تحول نظام نظارتی آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت پاسخگویی به ذی‌نفعان بوده است.