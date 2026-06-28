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نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید و ویژگیهای منحصربهفرد ایشان، گفت: تشییع قائد شهید امت، تجلی وحدت و عزت ملت و شکوه و عظمت جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیتالله رسول فلاحتی عصر امروز یکشنبه در نشست هماهنگیها برای وداع با امام مجاهد شهید که با حضور استاندار، فرمانده سپاه قدس گیلان و مدیران دستگاههای اجرایی استان در سالن الغدیر استانداری برگزارشد، با اشاره به ویژگیهای رهبر شهید، گفت: یکی از نکات مهم این است که دنیای استکبار در حالی با دنیای اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ شد که ملت ایران جنگهای فراوانی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تجربه میکرد.
آیت الله رسول فلاحتی با برشمردن ویژگیهای رهبر شهید، گفت: مهمترین ویژگی حضرت امام خامنهای (ره) این بود که ایشان نه تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران بلکه رهبر همه امتهای اسلامی بودند.
وی با بیان اینکه رهبر شهید مرجع تقلید جهان تشییع بودند، اضافه کرد: وی مردی شجاع و نترس بود که از هیچ قدرت استکباری نمیهراسید و با مهارت و قاطعیت با این قدرتها برخورد میکرد.
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: جایگاه والا در نزد علمای دین، افتخار جهان اسلام و حوزههای علمیه از دیگر ویژگیهای مهم رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.
وی با اشاره به ابعاد مراسم تشییع و بزرگداشت قائد شهید، گفت: این مراسم تشییع، تجلی عزت، شکوه و عظمت جمهوری اسلامی ایران است و از آن به عنوان یک مراسم عظیم در تاریخ معاصر ایران یاد خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه یاد رهبر شهید دنیا را روشن کرده و در دل دشمنان هراس میافکند، گفت: مراسم باشکوه تشییع و بزرگداشت رهبر شهید ایران توجه همه مظلومان و آزادگان جهان را به خود جلب میکند.
استاندار گیلان هم در این نشست، با بیان اینکه مراسم تشییع قائد شهید رویدادی تاریخی و ماندگار در تاریخ ایران و جهان خواهد شد، گفت: برگزاری باشکوه این مراسم تکلیفی سنگین بر دوش همه مسئولان است.
هادی حق شناس با تأکید بر اینکه تشییع رهبر شهید یک واقعه بزرگ تاریخی است، افزود: اقدامات رهبر شهید در ۳۷ سال گذشته در حوزههای مختلف شامل حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور، توجه به فرهنگ و هنر، اقتصاد مقاومتی، ورزش، کشاورزی و دیگر عرصههای حیاتی، هر یک به تنهایی میتواند الگویی برای تاریخ معاصر باشد.
وی با اشاره به همافزایی و تجمیع دستگاههای اجرایی برای برگزاری این مراسم، گفت: همافزایی در برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید ایران اسلامی، قدردانی این ملت در برابر رهبری عظیم الشان را نشان میدهد، رهبری که از تمام وجودش برای ایران اسلامی گذشت و اینک ما وظیفه داریم با تمام توان برای برگزاری باشکوه این آیین تلاش کنیم و ارادت خود را به مقام والای ایشان نشان دهیم.
فرمانده سپاه قدس گیلان هم در این نشست، با اشاره به اعزام ۱۰ هزار نفری مردم استان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: بسیج و سپاه، ۲ نهاد رسمی برای ثبتنام و اعزام داوطلبان هستند.
سردار حمید دامغانی با بیان اینکه بعثت مردمی پس از شهادت رهبر انقلاب، یک اتفاق تاریخی است که آیندگان به آن افتخار خواهند کرد، افزود: ملت بصیر ایران پس از شهادت رهبر انقلاب، آگاهتر از همیشه، با تقویت انسجام ملی، زیر یک پرچم، متحد و مقتدر در برابر یک دشمن ایستادهاند و خواهان انتقام هستند.