معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو گفت: خدمات وزارت نیرو به طور ۱۰۰ درصد تا پایان امسال هوشمند می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، در جلسه ارزیابی جایزه تحول اداری وزارت نیرو، گفت: فرصت ارزیابی تحول اداری در وزارت نیرو باعث ارتقای کلیت سیستم اداری در بدنه صنعت آب و برق خواهد شد و این که در معرض ارزیابی قرار گیرد، خود یک فرصت مناسب برای ارائه خدمات و اقدامات است.

تابع‌جماعت در این جلسه با اشاره به چالش‌های سیستم اداری افزود: در سیستم اداری، بیشترین آسیب مربوط به دوگانگی دستمزد است که موجب گسستگی منابع انسانی می‌شود. برای جلوگیری از گسترش این مسئله، در جدیدترین برنامه، ۱۰ بسته رفاهی تعریف شده است که ۴ بسته از آن در حال اجرا است. در بخش‌های مختلف از جمله خرید خودرو، وام مسکن و خرید اعتباری، قراردادی به مبلغ ۴ همت برای اعطای وام و تسهیلات منعقد شده است، چراکه محور محرک تحول اداری، منابع انسانی است.

معاون سرمایه انسانی وزارت نیرو با اشاره به دستاورد‌های تحول اداری خاطرنشان کرد: همگرایی شکل، محتوا و نتیجه در بدنه وزارت نیرو منجر به رضایتمندی شده است. همچنین در بخش منابع انسانی، برنامه راهبردی عملیاتی ۳ ساله تدوین شده است که تا پایان دولت دنبال می‌شود.