بسیج امکانات بردسکن برای مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد
ستاد هماهنگی و پشتیبانی شهرستان بردسکن با نهایی کردن برنامه های عملیاتی، آمادگی خود را برای مدیریت اعزام و تسهیل حضور شهروندان در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه بردسکن، در نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی مراسم تشییع رهبری، با تأکید بر لزوم بسیج همه جانبه امکانات و زیرساخت ها برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مشهد، خواستار آمادگی حداکثری در تمامی سطوح شد.
حجت الاسلام علی اصغر امینی در این نشست ضمن هشدار نسبت به تهدیدات و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، بر لزوم نمایش اقتدار و همبستگی مردم در این مراسم باشکوه تأکید کرد.
استفاده از تمامی ظرفیت ها برای تسهیل اعزام شرکت کنندگان فرماندار بردسکن، در این نشست بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های شهرستان برای حضور پرجمعیت مردم تأکید کرد.
محمد جواد صفرنژاد با اعلام فعال بودن ستاد مرکزی در مرکز استان و کمیته های اجرایی در شهرستان و راه اندازی سامانه مخصوص برای ثبت نام و تسهیل فرآیند اعزام شرکتکنندگان، فضاسازی و برپایی موکب ها در ورودی های استان را ضروری دانست.
آماده سازی زیرساخت های اسکان و رفاهی در مشهد فرمانده سپاه بردسکن هم گفت: قرارگاهی در منطقه ترشیز تشکیل شده و محل اسکان در خیابان امام رضا (ع) ۹ در شهر مشهد تخصیص داده شده است.
سرهنگ علیرضا جنیدی تصریح کرد: تمامی تجهیزات اسکان از جمله فرش، پتو و اقلام غذایی باید حداکثر تا ۱۴ تیرماه به مقصد حمل شوند. همچنین در محل اسکان، موکب ها و نانوایی های سیار برای رفاه شهروندان پیش بینی شده است.
استقرار تیم های امدادی و خدمات درمانی
رئیس جمعیت هلال احمر بردسکن نیز اعلام کرد: ۷۵ نیروی امدادی در قالب ۱۵ تیم در سه نقطه راهبردی شهر مشهد مستقر خواهند شد.
حسن جوان افزود: با همکاری شبکه بهداشت و درمان، امکان ویزیت رایگان پزشکی و استقرار اورژانس در محل اسکان فراهم شده است و تأمین تجهیزات مورد نیاز و ماشین های یخچال دار برای هزار نفر از شرکت کنندگان در دستور کار قرار دارد.
حمایت از عوامل اجرایی و تأمین نیازهای اساسی در ادامه برنامه های پشتیبانی، از اتاق اصناف و بازاریان برای تأمین اقلام اساسی و آب معدنی دعوت شد. همچنین رئیس میراث فرهنگی بردسکن آمادگی ستاد اسکان برای زائران عازم مشهد را اعلام کرد.
در پایان، با تأکید بر حفظ امنیت عوامل عملیاتی، مقرر شد همه نیروهای اجرایی تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا از بروز هرگونه حادثه، پوشش حمایتی لازم فراهم باشد.