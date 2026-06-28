به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه بردسکن، در نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی مراسم تشییع رهبری، با تأکید بر لزوم بسیج همه‌ جانبه امکانات و زیرساخت‌ ها برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مشهد، خواستار آمادگی حداکثری در تمامی سطوح شد. امام جمعه بردسکن، در نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی مراسم تشییع رهبری، با تأکید بر لزوم بسیج همه‌ جانبه امکانات و زیرساخت‌ ها برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مشهد، خواستار آمادگی حداکثری در تمامی سطوح شد.

حجت‌ الاسلام علی‌ اصغر امینی در این نشست ضمن هشدار نسبت به تهدیدات و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، بر لزوم نمایش اقتدار و همبستگی مردم در این مراسم باشکوه تأکید کرد.



استفاده از تمامی ظرفیت‌ ها برای تسهیل اعزام شرکت‌ کنندگان

فرماندار بردسکن، در این نشست بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌ های شهرستان برای حضور پرجمعیت مردم تأکید کرد.

محمد جواد صفرنژاد با اعلام فعال بودن ستاد مرکزی در مرکز استان و کمیته‌ های اجرایی در شهرستان و راه‌ اندازی سامانه مخصوص برای ثبت‌ نام و تسهیل فرآیند اعزام شرکت‌کنندگان، فضا‌سازی و برپایی موکب‌ ها در ورودی‌ های استان را ضروری دانست.



آماده‌ سازی زیرساخت‌ های اسکان و رفاهی در مشهد

فرمانده سپاه بردسکن هم گفت: قرارگاهی در منطقه ترشیز تشکیل شده و محل اسکان در خیابان امام رضا (ع) ۹ در شهر مشهد تخصیص داده شده است.