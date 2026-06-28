نشست هماهنگی تحقق حداکثری منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش گاز، با حضور مدیرعامل سازمان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با توجه به سهم قابل توجه منابع حاصل از فروش گاز در بخش‌های خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی، نشست هماهنگی با هدف بررسی راهکار‌های تحقق حداکثری منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برگزار شد.

این نشست با حضور نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نمایندگان وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از مدیران ارشد سازمان برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت منابع حاصل از فروش گاز، روند وصول درآمد‌ها و راهکار‌های افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحقق کامل منابع پیش‌بینی‌شده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر ضرورت تسریع در تبادل اطلاعات، رفع موانع اجرایی و پیگیری مستمر مصوبات با هدف تأمین پایدار منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید شد.

در پایان، حاضران بر تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی به‌منظور تحقق کامل منابع و پشتیبانی از اجرای تعهدات قانونی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کردند.