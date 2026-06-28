بانک نگهداری فرآورده‌های خونی و یکی از دستگاه‌های اکسیژن‌ساز بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر با مشارکت خیران نیک‌اندیش تجهیز و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بانک نگهداری فرآورده‌های خونی و یکی از دستگاه‌های اکسیژن‌ساز مرکز آموزشی درمانی امام سجاد (ع) رامسر با مشارکت خانواده زنده‌یاد مرحوم حاج عیسی پروانه و مرحومه حاجیه فاطمه الهیان و با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیون تومان تجهیز و به بهره‌برداری رسید.

در این طرح، یک دستگاه یخچال تخصصی نگهداری فرآورده‌های خونی به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون تومان به تجهیزات آزمایشگاه بیمارستان افزوده شد.

با توجه به انجام سالانه بیش از چهار هزار عمل جراحی و پذیرش شمار زیادی از مصدومان حوادث جاده‌ای، تقویت بانک خون نقش مهمی در ارتقای کیفیت و پایداری خدمات درمانی این مرکز ایفا می‌کند.

همچنین با تأمین قطعات مورد نیاز و انجام عملیات اورهال، یکی از دستگاه‌های اکسیژن‌ساز بیمارستان دوباره وارد مدار خدمت‌رسانی شد تا توان بیمارستان در ارائه خدمات به بیماران افزایش یابد.

تیم مدیریت مرکز آموزشی درمانی امام سجاد (ع) رامسر ضمن قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، مشارکت خیران سلامت را یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت به مردم منطقه دانست.