مزار شهدای مهاباد به مناسبت هفتم تیر سالروز شهادت آیت الله بهشتی و گرامیداشت هفته قوه قضاییه گلباران و عطرافشانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در آیین گلباران مزار شهدای مهاباد که با حضور مسئولان ارشد، مقامات نظامی و انتظامی و مدیران اجرایی برگزار شد، جواد بنایی رئیس دادگستری مهاباد گفت: نظام اسلامی اکنون به درختی تناور و ریشه‌دار تبدیل شده که ثمرات و برکات آن در منطقه و جهان قابل مشاهده و توجه است.

محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد هم در دیدار با رئیس دادگستری این شهرستان، تعامل و ارتباط مناسب دستگاه قضایی با مردم را عاملی مهم در افزایش آرامش و امنیت عمومی و رسیدگی سریع به حقوق مردم دانست. در ادامه مسئولان با حضور در دادسرای نظامی از اقدامات این نهاد و کارکنان آن قدردانی و همدلی بین مردم و مسئولان را رمز موفقیت ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان عنوان کردند.

در این آیین، فرماندار ویژه و فرمانده سپاه مهاباد از تلاش‌های روسای دادگستری و دادسرای نظامی و دادستان این شهرستان قدردانی کردند.