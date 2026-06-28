به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این قسمت از بسته روایت تصاویری از آیین شال زنی و توزیع و پخت آبگوشت نذری در روستای قهساره اردستان تا برگزاری تجمع‌های شبانه و عزاداری سید الشهدا حضرت عبدالله الحسین (ع) را ببینید.

شما هم می‌توانید راوی روایت ما با ارسال تصاویر خود به این رمزینه درج شده در بسته روایت هستید.

سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از عزاداری‌های ماه محرم و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.