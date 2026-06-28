به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سال‌های است که هیچ کس نمی‌داد واقعا در بخش کشاورزی چقدرآب مصرف می‌شود، وزارت نیرو انگشت اتهام را سمت بخش کشاورزی می‌گیرد و وزارت جهاد هم سال‌ها است به دنبال اثبات این است که مصرف آب در این حوزه از آنچه می‌گویند کمتر است.

این نظر‌ها هر کدام که درست باشد یا غلط، یک نتیجه بیشتر نداشته است، سفره‌های آب‌های زیرزمینی ایران در معرض خشک شدن و نابودی هستند و همچنان همیچ کس نمی‌داند برای این موضوع باید دقیقا چه کسی پاسخگو باشد، زیرا میزان مصرف آب شفاف نیست.

در اسناد بالادستی کشور قوانینی مانند تحویل حجمی آب به بخش کشاوزی و تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری بار‌ها و بار‌ها تکرار شده است، اما تا کنون آنطور که باید اجرایی نشده است.

در میز اقتصاد ۸ تیرماه شبکه خبر، با عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب و انیر هدایتی، مدیر کل دفتر امور آب وزارت کشاورزی درباره این موضوع بحث و گفت‌و‌گو شد.

عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب در این برنامه گفت: حسابداری آب به این معنا است که با استفاده از ابزار اندازه گیری، بدانیم که ذخایر آب چقدر است و این آب چه مقدار و در کجا استفاده می‌شود.

بزرگ زاده با بیان اینکه در حال حاضر پایش موجودی آب انجام می‌شود، گفت: با این حال در برخی نقاط نیازمند تقویت ابزار‌ها و سامانه‌های اندازه گیری هستیم تا بتوانیم مدیریت مصرف را در هر حالتی اعمل کنیم، برای مثال اگر کشاورزی در یک نقطه از سهم خودش بیشتر آب برداشت کرده باید این امکان وجود داشته باشد که انشعاب آب او از راه دور قطع شود.

بزرگ زاده با بیان اینکه برای تجهیز همه مخازن ذخیره آب و نقاط تحویل به وسایل اندازه گیری نیاز به بودجه است، گفت: برای عملی شدن این طرح در بودجه‌های سالانه منابعی درنظر گرفته می‌شود و با همراهی سازمان برنامه و بودجه، این منابع صد درصد افزایش داشته است.

وی افزود: اکنون هفت حوزه مهم درحال تجهیز به وسایل اندازه گیری است و برای اجرایی شدن حسابرسی کامل آب در کشور به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مردمی هستیم یعنی باید متناسب با شرایط خاص هر منطقه برای آن برنامه ریزی شود که این اتفاق با همکاری تشکل‌های مردمی میسر خواهد شد.

امیر هدایتی، مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی که به صورت تلفنی در این برنامه حاضر شده بود نیز درباره شرایط فعلی حسابرسی آب گفت:

در وزارت جهاد کشاورزی اقدامات زیربنایی از جمله افزایش بهره وری آب با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، انجام شده است و اکنون طی دو دهه گذشته بهره وری از حدود هفت دهم کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب به بالاتر از یک و نیم کیلوگرم محصول به ازای هر متر مکعب آب رسیده است.

هدایتی درباره ظرفیت بخش کشاورزی برای مدیریت مصرف آب در کشور گفت: بخش کشاورزی همیشه خواهان این بوده که آب را به صورت حجمی تحویل بگیرد تا بتواند بر مبنای آن برنامه ریزی طولانی مدت داشته باشد، اما درخصوص اجرای قانون تحویل حجمی اقدامات بسیاری باید انجام شود.

وی افزود: از ۴۱۶ هزار حلقه چاه مجاز کشور در بخش کشاورزی فقط ۱۲۵ هزار حلقه چاه مجهز به کنتور حجمی هستند و در حوزه آب‌های سطحی نیز شرایط آنگونه که باید باشد، نیست.

هدایتی در ادامه تشریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد در بخش کشاورزی حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد اختلاف آمار مصرف آب بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی وجود دارد که در قدم اول موثرترین کار برای از بین بردن این اختلاف مشارکت خود مردم و بهره برداران در مدیریت منابع آب است و طبق قانون برنامه هفتم متولی تشکیل و تعامل با تشکل‌های مردمی وزارت نیرو است.

به نظر می‌رسد اجرای کامل قانون تحویل حجمی و تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری برای تحقق حسابرسی آب نیازمند تلاش بیشتر دو وزارت خانه نیرو و جها کشاورزی است، زیرا طبق آنچه خود مسئولان می‌گویند حدود ۴۰۰ دشت کشور به دلیل اضافه برداشت‌ها از سفره‌های زیرزمینی دچار بحران شده و دشت‌های بحرانی نام گرفته‌اند.