معاون فرهنگی جهاددانشگاهی از برنامه‌ریزی برای میزبانی دانشجویان، برپایی موکب‌های فرهنگی، اجرای پویش‌ها و برنامه‌های دانشجویی و بسیج ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای جهاددانشگاهی در سراسر کشور در ایام تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود علیگو، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، در مراسم اعلام برنامه‌های این نهاد برای بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت حضور فعال همه واحد‌ها و سازمان‌های جهاددانشگاهی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: مراسم وداع و تشییع در شهر‌های تهران، مشهد و قم برگزار خواهد شد و هر یک از ما وظیفه داریم بر اساس تعهد قلبی و مسئولیت خود، برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر، پرمحتواتر، منظم‌تر و کم‌حادثه‌تر این مراسم تلاش کنیم تا بیشترین رضایت شرکت‌کنندگان در این آیین‌ها حاصل شود.

وی با اشاره به حضور گسترده دانشجویان از سراسر کشور در تهران اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، تعداد قابل توجهی از دانشجویان از دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه‌های استان تهران اسکان خواهند یافت. این جمعیت، مخاطبی ویژه و متمرکز برای برنامه‌های فرهنگی جهاددانشگاهی است و نباید تنها از منظر اسکان و تردد به آن نگاه کرد.

وی افزود: جهاددانشگاهی آمادگی دارد با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ، بخشی از این دانشجویان را پذیرش و برنامه‌های فرهنگی متنوعی را برای آنان اجرا کند و معاونت فرهنگی نیز هرگونه حمایت لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برپایی موکب‌های فرهنگی گفت: باید در مراسم‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور میدانی و فعالی داشته باشیم.

علیگو همچنین از برپایی موکب جهاددانشگاهی در تهران خبر داد و گفت: این موکب در مسیر اصلی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، مستقر خواهد شد و از همه واحد‌ها انتظار می‌رود چه از نظر حضور اجرایی و چه از طریق تأمین اقلام فرهنگی، در پشتیبانی از آن مشارکت کنند.

علیگو افزود: همچنین پرونده‌های ویژه‌ای درباره جنگ تحمیلی اخیر، حوزه علم و دانشگاه و نقش جهاددانشگاهی در این عرصه‌ها تهیه شده و مصاحبه‌های ارزشمندی نیز انجام گرفته است. این محتوا‌ها پس از آماده‌سازی در اختیار واحد‌های جهاددانشگاهی قرار خواهد گرفت تا در فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی از تشکیل ستاد ویژه پشتیبانی مراسم خبر داد و گفت: برای اسکان همکاران جهادی که قصد حضور در مراسم تشییع را دارند، دو محل در تهران پیش‌بینی شده است. همچنین در مشهد نیز امکانات اسکان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تولید محتوا یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این روزهاست، اظهار کرد: در حال حاضر سه برنامه فرهنگی مشخص در دستور کار قرار دارد. نخست، فراخوان سوگواره عکس «آخرین دیدار» است که توسط سازمان دانشجویان برگزار می‌شود و مقرر شده کتاب عکس این رویداد همزمان با سالگرد شهادت رونمایی شود.

علیگو ادامه داد: دومین برنامه، پویش «عهد می‌بندم» است که با موضوع رهبر شهید انقلاب اسلامی و با همکاری سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

وی از واحد‌های جهاددانشگاهی خواست فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی جهاددانشگاهی و سایر نهاد‌های برگزار کننده را به طور مستمر در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با اشاره به پرونده ویژه «روایت فناوری» اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، تبیین نگاه راهبردی رهبر شهید به حوزه فناوری و حکمرانی فناوری است. از واحد‌ها انتظار داریم با اندیشمندان، دانشمندان و چهره‌های علمی شاخص استان‌های خود و همچنین افرادی که تجربه همکاری یا ارتباط با رهبر شهید در حوزه فناوری داشته‌اند، گفت‌و‌گو کنند تا این دیدگاه‌ها در قالب مصاحبه و گزارش‌های تحلیلی منتشر شود.

علیگو با تأکید بر ضرورت ثبت خاطرات و روایت‌های نخبگان علمی از دیدار‌های خود با رهبر شهید انقلاب گفت: بسیاری از دانشمندان، مخترعان و فعالان حوزه‌های علمی و فناوری تجربه‌های ارزشمندی از دیدار و تعامل با ایشان دارند که در برخی موارد همین حمایت‌ها موجب پیشرفت و تداوم فعالیت‌های علمی آنان شده است.