به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری در آیین تجلیل از روحانیون فعال در دفاع مقدس سوم گفت: هدف از این آیین قدردانی و تجلیل از روحانیونی که در دفاع مقدس سوم و اجتماعات شبانه در بین مردم حضور فعال داشتند و با راه اندازی موکب و اقدامات جهادی خدمت رسانی کردند می باشد.

آیت الله طباطبایی افزود: حضور روحانیون سبب دلگرمی مردم است و در این ایام اکثر طلاب در میان مردم بودند و بیش از سیصد نفر از طلاب به صورت جهادی فعالیت می کردند .

استاندار اصفهان در این آیین گفت: روحانیون همه جا و همیشه به عنوان ستون فقرات انسجام و تعامل اجتماعی بوده و هستند.

مهدی جمالی نژاد افزود: روحانیون نقش بسیار مهم در جنگ دوازده روزه و در جنگ رمضان داشتند و در این صد و بیست شبی که مردم عزیز مبعوث شدند، حضور پررنگ در بین مردم داشتند .

وی گفت: حضور روحانیون در جمع مردم امید آفرین و التیام بخش و الهام‌بخش است و پاسخگویی به مسائل، شبهات و ابهام های مردم و تشریح موضوع های روز موثر و تاثیر گذار است.

استاندار اصفهان افزود: روحانیون استان اصفهان همیشه پیشرو و تاثیر گذار بوده اند و در ماه محرم با پیوند میدان و عزای سید سالار شهیدان در میادین حال و هوایی معنوی ایجاد کردند و به مطالبات مردمی پاسخ دادند.