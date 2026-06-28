به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران، گفت: تمامی فرمانداری‌ها و دستگاه‌های مسئول باید از چند روز پیش از مراسم تا پایان بازگشت زائران در آماده‌باش کامل باشند و هیچ‌گونه کوتاهی از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست.

وی با تأکید بر تشکیل و فعالیت مستمر ستادهای شهرستانی، خواستار ارسال گزارش اقدامات به دبیرخانه استان شد و افزود: کمیته‌های اطلاع‌رسانی با محوریت صدا و سیما، فعالیت های فرهنگی، مردمی و پشتیبانی خود را نیز باید با جدیت آغاز کنند.

هاشمی امنیت، اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی، تأمین اقلام اساسی، آب شرب، سوخت، حمل‌ونقل و فضاسازی شهری را از مهم‌ترین اولویت‌های این عملیات دانست و بر رعایت کامل مسائل ایمنی و بهداشتی در مسیر تردد زائران تأکید کرد.

استاندار همچنین از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست با بسیج همه امکانات، زمینه اسکان مناسب، تأمین دارو، آب آشامیدنی، یخ، سوخت و خدمات رفاهی مورد نیاز زائران را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مراسم تشییع امام شهید، رویدادی بزرگ و تاریخی است، گفت: همه مسئولان باید با تمام توان در خدمت‌رسانی به زائران حضور داشته باشند تا این مراسم باشکوه و در شأن مردم و نظام جمهوری اسلامی برگزار شود.