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همایشی با عنوان مدیریت محله محور در سنندج برگزار شد. در این آیین، شوراهای محلات شهر سنندج معرفی و آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرماندار سنندج در این مراسم با تأکید بر اینکه مدیریت محلهمحور، زمینهساز مشارکت واقعی مردم در اداره شهر است، گفت: شوراهای محلات باید از یک ساختار صرفاً اداری فراتر رفته و به بستری برای حضور مؤثر شهروندان در تصمیمگیری و حل مسائل شهری تبدیل شوند.
سجادی با اشاره به هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی محلات سنندج، بر ضرورت احیا و بازآفرینی این ظرفیتها تأکید کرد و افزود: شنیدن صدای مردم و بهرهگیری از توان و مشارکت آنان، مهمترین اصل در تحقق حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار شهری است.
ماموستا رستمی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری نیز با تأکید بر ضرورت الگو بودن مسئولان در رفتار و عملکرد، گفت: مسئولان باید با عمل خود زمینه اعتماد و امید را در جامعه تقویت کنند.
نجفی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی استانداری کردستان هم با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تقویت مشارکتهای مردمی، گفت: برای هر محله متناسب با نیازها و ظرفیتهای آن برنامهای اختصاصی تدوین خواهد شد.