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آیتالله سبحانی در دیدار رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت استقامت و پایداری در مسئولیتهای خطیر حکمرانی گفت: هنر مدیریت آن است که در شرایط دشوار، با حفظ آرامش و تدبیر، امور کشور اداره شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید با قدردانی از رئیسجمهور به دلیل ارائه گزارش جامع از مسائل و تحولات کشور، گفت: پذیرش مسئولیت اداره کشور در شرایط کنونی، مسئولیتی سنگین و در عین حال ارزشمند است و امیدوارم خداوند در انجام این وظیفه خطیر یار و مددکار شما باشد.
وی با اشاره به تفویض اختیارات به سطوح مختلف مدیریتی و توجه به ظرفیت مساجد در قالب مدیریت محلهمحور، این اقدامات را نشانه آیندهنگری در اداره کشور دانست و افزود: مدیر باید علاوه بر حل مسائل جاری، نیازها و اقتضائات آینده را نیز پیشبینی کند.
آیتالله سبحانی با مرور خاطراتی از دوران جنگ جهانی دوم و سالهای ابتدایی دهه ۱۳۲۰، گفت: در آن دوران به دلیل نبود آمادگی لازم، کشور با مشکلات گسترده در تأمین نیازهای اولیه مردم روبهرو بود. مقایسه آن شرایط با وضعیت کنونی، اهمیت مدیریت و برنامهریزی در عبور از بحرانها را نشان میدهد.
این مرجع تقلید افزود: مردم و نخبگان باید شرایط امروز کشور را در بستر تاریخی آن ارزیابی کنند. آنچه اهمیت دارد، توانایی نظام مدیریتی در اداره امور و جلوگیری از بروز اختلال در زندگی مردم است.
وی با اشاره به پیمانهای پیامبر اکرم (ص) با قبایل یهودی مدینه و صلح حدیبیه، تصریح کرد: در تاریخ اسلام نیز تصمیمات سیاسی و اجتماعی متناسب با شرایط زمان اتخاذ شد و آثار بسیاری از آنها بعدها آشکار شد.
آیتالله سبحانی در پایان بر ضرورت توجه مستمر دولت به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: دولت باید ثبات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی را با حساسیت دنبال کند، زیرا نوسان قیمت این کالاها به صورت مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار است.
رئیسجمهور نیز در این دیدار گزارشی از اقدامات دولت در مدیریت شرایط کشور، توسعه عدالت آموزشی و سلامت، تقویت نقش مساجد در مدیریت محلهمحور و روند تحولات دیپلماتیک اخیر ارائه کرد.
مسعود پزشکیان با تشریح اقدامات دولت در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک، بهویژه مدیریت کشور در جریان جنگ اخیر، گفت: آنچه در این مقطع حساس حاصل شد، پیش از هر چیز از الطاف الهی و همراهی مردم بود. دولت در تمام مدت تلاش کرد ضمن حفظ پایداری خدمات عمومی، شرایط را به گونهای مدیریت کند که مردم کمترین آثار و تبعات ناشی از جنگ را احساس کنند و روند زندگی عادی جامعه دچار اختلال نشود.
وی با اشاره به نقش هدایتها و پشتیبانیهای رهبر معظم انقلاب در مدیریت شرایط کشور افزود: یکی از اقدامات مؤثر در این دوره، تفویض اختیارات و افزایش سطح تصمیمگیری در استانها بود که امکان واکنش سریع و متناسب با شرایط محلی را فراهم کرد. نتایج این رویکرد در جریان جنگ اخیر به خوبی نمایان شد و تمرکززدایی مدیریتی توانست در تأمین نیازهای مردم و حفظ کارآمدی نظام اجرایی کشور نقش مؤثری ایفا کند.
رئیسجمهور با اشاره به برنامههای دولت در حوزه عدالت آموزشی، توسعه عدالت در نظام سلامت و گسترش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، تصریح کرد: دولت همزمان با پیگیری برنامههای توسعهای، بر تقویت مشارکتهای مردمی نیز تأکید دارد. در همین چارچوب، رویکرد مسجدمحوری و تبدیل مساجد به کانونهای مدیریت محلی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.
پزشکیان افزود: اگر مساجد به جایگاه تاریخی و اجتماعی خود بازگردند، بخش قابل توجهی از مسائل و آسیبهای اجتماعی قابل مدیریت خواهد بود. مساجد از ظرفیت عظیمی برای تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگی، حمایت از اقشار محروم و ساماندهی مشارکتهای مردمی برخوردار هستند.
وی با مرور روند تحولات سیاسی و دیپلماتیک منجر به پایان جنگ اظهار کرد: در این مسیر، اقدامها و رایزنیهای گستردهای با هماهنگی کامل میان ارکان مختلف حاکمیت انجام شد و در نهایت طرف مقابل ناگزیر به پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران شد.
رئیسجمهور با اشاره به تلاش برخی جریانها برای اخلال در روند توافقات خاطرنشان کرد: امروز کشور به برکت حضور مردم، فداکاری نیروهای مسلح و تلاشهای شبانهروزی مدیران و خدمتگزاران نظام، از موقعیت و جایگاهی ممتاز برخوردار است. دولت نیز با وجود چالشها و محدودیتهای موجود، همه ظرفیتها و امکانات کشور را برای کاهش مشکلات مردم و ارتقای سطح رفاه عمومی به کار گرفته است.
وی تصریح کرد: بخش مهمی از موفقیت کشور در عبور از شرایط اخیر، حاصل آمادگیها، برنامهریزیها و تمهیدات پیشبینیشده بود و اگر این آمادگیها وجود نداشت، کشور با مشکلات و دشواریهای بیشتری مواجه میشد.