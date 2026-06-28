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مدیر آموزش و پرورش آبادان از خانوادهها خواست هرچه سریعتر نسبت به پیشثبتنام و ثبتنام قطعی دانشآموزان اقدام کنند تا در ثبت سفارش کتابهای درسی و انتخاب مدارس با مشکل مواجه نشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر آموزش و پرورش آبادان از خانوادهها خواست پیشثبتنام و ثبتنام قطعی دانشآموزان را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.
مجید درویشی گفت: تأخیر در ثبتنام میتواند مشکلاتی از جمله اختلال در ثبت سفارش کتابهای درسی و تکمیل ظرفیت مدارس محدوده محل سکونت دانشآموزان را به همراه داشته باشد و خانوادهها ناچار شوند فرزندان خود را در مدارس دورتر ثبتنام کنند.
وی افزود: تاکنون حدود چهار هزار و ۸۰۰ نوآموز سنجش بدو ورود را انجام دادهاند و از این تعداد، حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر پیشثبتنام شدهاند، اما هنوز حدود هزار و ۳۰۰ دانشآموز پایه اول ابتدایی پیشثبتنام نکردهاند.
مدیر آموزش و پرورش آبادان با تأکید بر ضرورت تسریع در ثبتنام، گفت: بیش از ۹۸ درصد دانشآموزان میانپایه از اسفندماه ثبت سفارش کتابهای درسی خود را انجام دادهاند و بخش قابل توجهی از کتابها نیز دریافت و برای توزیع در زمان مقرر در انبارها ذخیره شده است.
درویشی افزود: ثبت سفارش کتابهای درسی پایههای اول و هفتم آغاز شده و ثبت سفارش پایه دهم نیز پس از اعلام نتایج نهایی و صدور کارنامه دانشآموزان پایه نهم انجام خواهد شد.