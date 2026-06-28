دبیر کارگروه محتوایی دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، گفت: در این نشست، پیشنهاد‌هایی برای طراحی شعار، محور‌های محتوایی و برنامه‌های عملیاتی با تأکید بر پیوند نهضت حسینی و فرهنگ انتظار، تولید محتوای چندزبانه، شبکه‌سازی مجموعه‌های مردمی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و معرفتی ویژه زائران اربعین، ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد اسدی خانوکی، استاد مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه و دبیر کارگروه محتوایی دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، از برگزاری جلسه این کارگروه در روز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ در دبیرخانه ستاد خبر داد و اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی و ارائه پیشنهادات محتوایی و برنامه‌ای مهدویت ویژه ایام اربعین، با تمرکز بر طراحی شعار، محور‌های محتوایی و برنامه‌های عملیاتی با دعوت از کارشناسان حوزه مهدویت و انتظار برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین اسدی خانوکی با اشاره به شعار اربعین امسال، (مثلی لا یبایع مثله)، گفت: این شعار بیانگر روح مقاومت، بصیرت و مرزبندی روشن جبهه حق و باطل است و می‌تواند در تبیین پیوند میان نهضت حسینی و فرهنگ انتظار نقش‌آفرین باشد.

وی با بیان اینکه اربعین ظرفیت بزرگی برای ترویج معارف مهدوی در سطح بین‌المللی است، افزود: حضور مبلغان مهدوی، مواکب مهدوی و مجموعه‌های فعال در ایران و عراق، در کنار فرصت ارتباط با مخاطبان بین‌المللی، زمینه مناسبی برای تبیین مفاهیم انتظار، هویت شیعی و امت‌سازی فراهم کرده است.

دبیر کارگروه محتوایی دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، امام حسین علیه‌السلام و مهدویت، مرجعیت و دوران غیبت با تأکید بر تبیین ولایت فقیه و وحدت جبهه مقاومت را از مهم‌ترین محور‌های محتوایی پیشنهادی برای اربعین برشمرد.

آقای اسدی خانوکی تصریح کرد: تبیین نسبت اربعین و مهدویت، بازخوانی پیوند عاشورا، اربعین و فرهنگ انتظار، و معرفی اربعین به‌عنوان عرصه‌ای برای تمرین انتظار فعال و آمادگی برای ظهور، باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی اربعین امسال قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی و شبکه‌سازی مجموعه‌های مردمی فعال در عرصه‌های مهدوی، فرهنگی، هیئتی، جهادی و رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تعیین پیام واحد و پرهیز از موازی‌کاری، از الزامات تحقق یک جریان هماهنگ و اثربخش در اربعین است.

دبیر کارگروه محتوایی دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، تولید و توزیع محتوای مهدوی ویژه اربعین را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: طراحی بروشور، پوستر، کلیپ، پادکست، بسته‌های معرفتی، پاسخ به شبهات و تولید محتوای چندزبانه، به‌ویژه به زبان‌های عربی، انگلیسی، اردو و ترکی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آقای اسدی خانوکی برگزاری حلقه‌های معرفتی و پاسخ به شبهات در مواکب، گفت‌و‌گو‌های چهره‌به‌چهره کارشناسان و مبلغان مهدوی با زائران، راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی مهدوی، اجرای برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان و نیز آموزش خادمان مواکب در حوزه گفت‌و‌گو، مبانی مهدویت و پاسخ به پرسش‌های پرتکرار را از جمله برنامه‌های پیشنهادی این کارگروه عنوان کرد.

وی اضافه کرد: تشکیل قرارگاه مهدوی، برگزاری نشست‌های تخصصی، تولیدات نمایشگاهی، تجلیل از مواکب مهدوی و فعال‌سازی بخش رصد، از جمله برنامه‌هایی است که برای اربعین ۱۴۰۵ پیشنهاد شده و می‌تواند به انسجام‌بخشی و اثربخشی بیشتر فعالیت‌های مهدوی در این رویداد عظیم کمک کند.