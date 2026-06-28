به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم بزرگداشت شهید بهشتی و ۷۲ تن از اعضای دفتر حزب جمهوری اسلامی، یکشنبه ۷ خرداد ماه با حضور گسترده زائران و‌مجاوران مسئولان در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط جلیل اشرفی از قاریان بین المللی حرم و با شعرخوانی گروه آل طا‌ها و مدیحه سرایی علیرضا خاکساری و امیر عارف از مداحان حرم مطهر رضوی ادامه پیدا کرد

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید علی اصغر حسینی به جایگاه ویژه شخصیتی آیت الله بهشتی پرداخت و گفت: شهید بهشتی نقش بی بدیلی در تثبیت نظام ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت و اجرای عدالت در جامعه داشت و در پرتو جامعیت بی نظیری که داشت توانست با وجود همه فشارهائی که بر او وارد می‌شد در مدت کوتاهی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت خدمت به اسلام و ملت را یافته بود، بزرگترین خدمات را به انقلاب اسلامی بعمل آورد.