\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0632\u0627\u0647\u062f\u0627\u0646 - \u0645\u0633\u0642\u0637 - \u0632\u0627\u0647\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f1\u06f2 \u062a\u06cc\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n