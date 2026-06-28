به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت:طی این مدت در مناطق شمال شرق استان (مناطق شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه) در برخی از ساعات بویژه در ساعات شب وزش باد‌های نسبتا شدید پیش بینی می‌شود که می‌تواند منجر به خیزش گردوخاک محلی در این مناطق شود.

مرادی افزود: طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه گذر موج کم ارتفاع تراز میانی جو از نیمه شمالی کشور موجب افزایش ابر در برخی مناطق بویژه مناطق شمالی استان خواهد شد. احتمال برخی رگبار‌های پراکنده در مناطق شمالی استان طی این مدت دور از انتظار نمی‌باشد.

از لحاظ دمایی بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای روزانه تا فردا کمی کاهش خواهد یافت و پس از آن تا اواخر هفته دمای هوا نوسان محسوسی نخواهد داشت.