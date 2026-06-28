به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خسوس کروز پس از شکست سه بر یک شاگردان مقابل ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها، اظهار داشت: بازی سختی بود. تیم کوبا با مشکل بزرگی روبه‌رو شد، چون چند نفر از بازیکنان‌مان دچار مصدومیت‌های بسیار شدید و مهم شدند. اما سایر بازیکنان تا آخر جنگیدند. برای پیروزی مبارزه کردیم. در نهایت نتیجه بازی را واگذار کردیم، اما به نظرم مسابقه بسیار خوبی بود.

وی درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در این دیدار، تصریح کرد: ایران تیمی بسیار، بسیار خوب است. تیمی جنگنده است که هر روز برای پیروزی در زمین می‌جنگد. پیاتزا هم مربی بزرگی است و تجربه بسیار زیادی دارد.

سرمربی تیم ملی والیبال کوبا درباره هفته سوم لیگ ملت‌ها و برنامه‌هایش گفت: بله، قطعاً خواهیم جنگید. هفته آینده برای کسب پیروزی تلاش می‌کنیم تا جایگاهمان را در لیگ ملت‌های والیبال حفظ کنیم.