وقتی که علاوه بر آب، باد و خاک؛ همت و خلاقیت هم چاشنی کشاورزی می‌شود و صیفی کاران دره‌شهری با مهار آب‌های روان، سطح زیر کشت را ۵۰ هکتار بیشتر از سال گذشته، افزایش می‌دهند و در دل تابستان گرم، به روایت بهشتی از تولید می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کشاورزان دره‌شهری با استفاده از بارش‌های مناسب امسال، آب‌های روان را مهار کردند و سطح زیر کشت محصولات جالیزی خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، پنجاه هکتار افزایش دادند.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر؛ امسال ۳۰۰ هکتار از اراضی مستعد این شهرستان زیر کشت ۱۰ نوع از محصولات صیفی و سبزی رفته است که پیش‌بینی می‌شود؛ تاپایان فصل برداشت ۱۰ هزار تن محصول تولید و روانه بازار‌های میوه و تره بار سراسر کشور شود.

زاهد زینی وند افزود: روزانه بیش از دویست و پنجاه وانت نیسان و کامیون محصولات صیفی شهرستان را بارگیری و به اکثر استان‌های کشور حمل می‌کنند.

طالبی، گوجه، بادمجان، بامیه، خیار، ملون، فلفل و سبزیجات برگی؛ از مهم‌ترین محصولات کشت شده در این شهرستان است.

پنج هزار کشاورز در این مزارع مشغول کار هستند.

شهرستان دره‌شهر با ۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی و دارا بودن یک‌صد و نود هزار رأس دام سبک و سنگین و تولید سالانه بیش از یک‌صد و شصت هزار تن محصولات زراعی، باغی و دامی یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان است.