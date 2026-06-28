به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،‌مدیر جهاد کشاورزی آباده گفت: طرح الگوی مدیریت همبست آب، غذا و انرژی خسروشیرین آباده با استفاده از فناوری‌های نوین در اراضی پایاب منابع آبی خسروشیرین با خط انتقال از محل مظهر قنات شروع شده است و اکنون فاز اول عملیات آن در حال اجرا است.

خسروی افزود: این طرح در دو فاز ۳۲۰ هکتاری و ۲۵۷ هکتاری اجرا خواهد شد که برای اجرای این طرح ۲۰۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

او ادامه داد: این طرح هوشمند به الگوی ملی حسابداری آب در وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو تبدیل شده است و هدف از اجرای آن تجمیع منابع آب زیرزمینی از جمله چهار حلقه چاه، چشمه آب سیاه و تجمیع اراضی بهره برداران و آب بران خواهد بود.

‌مدیر جهاد کشاورزی آباده بیان کرد: در این طرح با توجه به تحویل حجمی آب با استفاده از کارت آب و تجهیزات شیر‌های هوشمند و مجهز به فن آوری اینترنت، پیش بینی شده است که با مدیریت تقاضای آب همانند سیستم توزیع سوخت، امکان آگاهی از مصرف و مدیریت مصرف آب فراهم شود.

‌خسروی بیان کرد: با بهره برداری از این طرح در هر دور آبیاری (یک هفته) در مصرف هزار و ۵۰۰ متر مکعب (یک میلیون و پانصد هزار لیتر) آب صرفه‌جویی می‌شود.