به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احمد حجت الاسلام و المسلمین سالک عضو سابق حزب جمهوری اسلامی، عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده سابق اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی در گرامیداشت شهدای هفتم تیر گفت هفتم تیر، تنها یادآور یک حادثه تروریستی نیست، بلکه نمادی از ایستادگی ملتی است که با تقدیم بهترین فرزندان خود، مسیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را با استحکام بیشتری ادامه داد و اجازه نداد توطئه دشمنان، خللی در اراده ملت ایران ایجاد کند.

وی افزودبسیاری از اصول و نهاد‌های قضایی کنونی، ریشه در اصلاحات و سیاست‌گذاری‌های سال‌های نخست انقلاب دارد.

حجت الاسلام سالک تحولات دستگاه قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی را یکی از عمیق‌ترین تغییرات ساختاری در نظام حکمرانی کشور توصیف و اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی، نظام قضایی ایران بر پایه قانون اساسی جدید و با تأکید بر انطباق قوانین با موازین اسلامی بازسازی شد. در این مسیر، ضمن اصلاح بسیاری از قوانین، بخش قابل توجهی از قوانین مدنی و تجاری پیشین نیز با اعمال تغییرات لازم حفظ و اجرا شد.

وی قانون اساسی جمهوری اسلامی را جایگاه مستقلی برای قوه قضائیه تعریف کرد و افزود: تشکیل شورای عالی قضایی در سال‌های نخست انقلاب، گامی مهم در سامان‌دهی ساختار جدید قضایی بود و زمینه استقلال بیشتر این قوه را از سایر ارکان حکومت فراهم کرد.

این روحانی و سیاست مدار، شهید بهشتی را معمار اصلی نظام قضایی جمهوری اسلامی دانست و گفت: شهید بهشتی علاوه بر نقش مؤثر در تدوین قانون اساسی، در مقام رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی، برنامه‌ای جامع برای سازمان‌دهی دستگاه قضایی تدوین و اجرا کرد.

توجه به تربیت قضات متخصص، بازنگری در قوانین و ایجاد ساختار‌های متناسب با نظام حقوقی جدید، از مهم‌ترین اقدامات وی به شمار می‌رود.