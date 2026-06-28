تولید دانش بنیان پسته در کرمان بزرگترین مرکز تولید کشور وحمایت ازاین محصول ارزآور به ارتقای جایگاه پسته ایران در بازار‌های جهانی، کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛استفاده از سامانه‌های آبیاری هوشمند با حسگر‌های رطوبت خاک، امکان مدیریت دقیق‌تر و به موقع آبیاری را فراهم می‌کند که علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، کاهش استرس گیاه و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد.

صرفه‌جویی در مصرف آب علاوه بر حفظ منابع حیاتی، هزینه‌های تولید را برای کشاورزان به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

این کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کیفیت محصول، انگیزه‌ای قوی برای کشاورزان جهت پذیرش فناوری‌های نوین فراهم می‌کند.

استان کرمان بزرگترین تولیدکننده پسته کشور است.