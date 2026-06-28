بیش از ۴۰ هزارسند دفترچه‌ای در سیستان و بلوچستان در یکسال اخیر به سند تک برگ تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: تلاش خواهیم کرد این تعداد در سال جاری به بیش از ۵۰ هزار فقره سند تک برگ برسد.

آسیه لک زایی با بیان اینکه در حوره ثبت شرکت‌ها سیستان و بلوچستان از استان‌های پیشرو است افزود: فرآیند ثبت، تغییرات و تاسیس شرکت‌ها در بسیاری از موارد کمتر از یک روز زمان می‌برد.

وی بیان کرد: در حوزه روستایی در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار سند مالکیت صادر شده است.

لک زایی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک نقش مهمی در ایجاد نظم و امنیت در اسناد رسمی، معاملات مربوط به املاک و همچنین حفظ حقوق مالکانه افراد و پیشگیری از بروز دعاوی و سوءاستفاده‌ها دارد.