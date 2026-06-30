به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مراد ناصری گفت:تاکنون ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان در شهرستان کوهدشت خریداری شده و پیش‌بینی‌ می شود این میزان تا پایان فصل برداشت به ۹۰ هزار تن برسد.

فرماندار شهرستان کوهدشت افزود:این شهرستان دارای ۱۳۰ هزار هکتار زمین کشاورزی است که از این میزان، ۱۲ هزار هکتار به‌صورت آبی و ۱۱۸ هزار هکتار دیم کشت می‌شود.