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فرماندار کوهدشت گفت: پیش بینی می شود امسال ۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مراد ناصری گفت:تاکنون ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان در شهرستان کوهدشت خریداری شده و پیشبینی می شود این میزان تا پایان فصل برداشت به ۹۰ هزار تن برسد.
فرماندار شهرستان کوهدشت افزود:این شهرستان دارای ۱۳۰ هزار هکتار زمین کشاورزی است که از این میزان، ۱۲ هزار هکتار بهصورت آبی و ۱۱۸ هزار هکتار دیم کشت میشود.
وی افزود: همچنین سال زراعی گذشته، ۵۸ هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان کوهدشت به زیر کشت گندم رفت که ۶ هزار هکتار آن آبی و ۵۲ هزار هکتار به صورت دیم بوده است.
فرماندار کوهدشت بیان کرد: روند خرید تضمینی گندم در حال انجام است.