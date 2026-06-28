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آثار دردناک بمباران شیمیایی سردشت پس از گذشت دههها همچنان بر جسم و جان بازماندگان باقی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، سردشت سند زنده از مردمانی که پس از گذشت ۳ دهه از بمباران شیمیایی آن، همچنان زخمهای آن دورانِ تاریک را به یاد دارند. در هفتم تیر سال ۱۳۶۷ در حملات شیمیایی رژیم بعثی عراق به سردشت، هزار و ششصد جانباز و بیش از صد و ده شهید سردشتی قربانی این جنایت استکبار و غرب شدند. اولین شهر قربانی سلاحهای شیمیایی در جهان که هنوز هم آثار این جنایت جنگی از حافظه تاریخی مردمانش پاک نمیشود و هنوز هم نفسها را به شماره میاندازد. ریباز میرزایی فرماندار سردشت گفت: این فاجعه انسانی با چراغ سبز استکبار جهانی و در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر اتفاق افتاد. امروز سردشت با وجود همه زخمها ایستاده است شهری که پیامش به جهان صلح، انسانیت و محکومیت استفاده از سلاحهای کشتار جمعی است.