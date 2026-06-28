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مردم آبادان و خرمشهر با حضور در خیابان ها برای صد و بیستمین شب متوالی ، بر حمایت از انقلاب اسلامی و حفظ وحدت ملی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم ولایتمدار آبادان و خرمشهر در صد و بیستمین شب حضور خودجوش در میادین و خیابانهای این دو شهرستان، بار دیگر صحنهای از وحدت، همدلی و ایستادگی در دفاع از ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.
اقشار مختلف مردم، از خانوادهها، جوانان، بانوان و پیشکسوتان، با حضور در خیابانهای اصلی و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، حفظ وحدت ملی و حمایت از مقام معظم رهبری تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی، با سر دادن شعارهای حماسی، بر دفاع از تمامیت ارضی، امنیت و عزت ایران اسلامی تأکید کرده و اعلام کردند در پاسداری از ارزشهای انقلاب و منافع ملی، همواره در صحنه خواهند ماند.
حضور شبانه مردم آبادان و خرمشهر که اکنون به صد و بیستمین شب متوالی رسیده است، جلوهای از همبستگی، بصیرت و پشتیبانی مردمی از نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.