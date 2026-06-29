معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌ کل راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای گیلان از آمادگی ۲۳ مجتمع‌ خدماتی جاده ای استان برای پذیرایی از زائران مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن رجبی گفت: در راستای رفاه حال زائران و شرکت‌ کنندگان در مراسم باشکوه وداع و تشییع قائد شهید امت، تمامی ۲۳ مجتمع خدماتی - رفاهی در محورهای مواصلاتی گیلان با تمان توان آماده ارائه خدمات مورد نیاز به مسافران و شرکت کنندگان در این مراسم هستند.

وی افزود: این مجتمع‌ها با فراهم کردن امکانات رفاهی، خدماتی و بهداشتی، نقش مؤثری در افزایش ایمنی سفر، استراحت رانندگان و کاهش خستگی مسیر ایفا می‌کنند و زمینه سفری ایمن، همراه با آرامش را برای زائران فراهم خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌ کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: به منظور حفظ کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مسافران، تیم‌های نظارتی این اداره‌ کل با همکاری دستگاه‌های مرتبط، به ‌صورت مستمر برعملکرد مجتمع‌ها، وضعیت بهداشت، تأمین اقلام مورد نیاز و نحوه خدمت‌رسانی به مسافران نظارت خواهند کرد تا روند ارائه خدمات به زائران و شرکت کنندگان در مراسم، بدون هیچ گونه نقصی انجام شود.