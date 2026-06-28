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استاندار هرمزگان گفت: طرح رفت وآمد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان برای گسترش عدالت، افزایش رفاه عمومی و بهرهمندی مردم از ظرفیتهای مناطق آزاد از امروز اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری تازیانی در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان هرمزگان گفت: به ثمر رسیدن این مطالبه، نتیجه همدلی، انسجام و همکاری میان ارکان مختلف حاکمیت در راستای خدمترسانی به مردم است.
وی با بیان اینکه مردم هرمزگان سزاوار بهترین خدمات هستند، افزود: این اقدام با تکیه بر ظرفیتهای قانونی و با هدف افزایش رفاه عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت انجام شده و زمینه بهرهمندی مردم از ظرفیت مناطق آزاد را فراهم کرده است.
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استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه در گذشته ظرفیتهای مناطق آزاد کمتر در اختیار عموم مردم قرار داشت، افزود: امروز با تغییر نگرش در شیوه حکمرانی، این امکان برای مردم فراهم شده تا از این ظرفیتها بهرهمند شوند و این موضوع میتواند احساس عدالت و رضایتمندی عمومی را تقویت کند.
آشوری همچنین تأکید کرد: تجربه اجرای این طرح نشان داد که با همدلی، کوتاهسازی فرآیندها و همکاری میان دستگاهها میتوان مطالبات مردم را در چارچوب قانون محقق کرد و این الگو را در سایر حوزهها نیز به کار گرفت.