به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری تازیانی در آیین آغاز اجرای طرح تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان هرمزگان گفت: به ثمر رسیدن این مطالبه، نتیجه همدلی، انسجام و همکاری میان ارکان مختلف حاکمیت در راستای خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با بیان اینکه مردم هرمزگان سزاوار بهترین خدمات هستند، افزود: این اقدام با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و با هدف افزایش رفاه عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت انجام شده و زمینه بهره‌مندی مردم از ظرفیت مناطق آزاد را فراهم کرده است.

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استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه در گذشته ظرفیت‌های مناطق آزاد کمتر در اختیار عموم مردم قرار داشت، افزود: امروز با تغییر نگرش در شیوه حکمرانی، این امکان برای مردم فراهم شده تا از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند و این موضوع می‌تواند احساس عدالت و رضایتمندی عمومی را تقویت کند.

آشوری همچنین تأکید کرد: تجربه اجرای این طرح نشان داد که با همدلی، کوتاه‌سازی فرآیند‌ها و همکاری میان دستگاه‌ها می‌توان مطالبات مردم را در چارچوب قانون محقق کرد و این الگو را در سایر حوزه‌ها نیز به کار گرفت.