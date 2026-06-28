بر اساس گزارش «سازمان هواشناسی ملی» آمریکا، برخی مناطق ایالت کنتاکی تاکنون بیش از ۱۵ سانتیمتر بارندگی داشته‌اند که بر اثر آن چهار نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، در پی بارش‌های سیل‌آسا که بخش‌های وسیعی از ایالت کنتاکی در جنوب ایالات متحده را به زیر آب برده، دست‌کم چهار نفر جان خود را از دست داده‌اند. در پی این شرایط، «اندی بشیر»، فرماندار این ایالت، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

اندی بشیر در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «مردم کنتاکی، خبر غم‌انگیزی دارم که باید با شما در میان بگذارم.» او تأیید کرد که سه نفر از قربانیان در «شهرستان مدیسون» و یک نفر دیگر در «شهرستان جکسون» شناسایی شده‌اند.

به گزارش‌ای‌بی‌سی نیوز، فرماندار کنتاکی روز شنبه و با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدیدِ بیشتر در طول شب، وضعیت اضطراری اعلام کرد. سازمان هواشناسی ملی (NWS) نیز گزارش داده که در برخی مناطق کنتاکی، میزان بارندگی از ۱۵ سانتیمتر فراتر رفته است.

فرماندار کنتاکی در این باره گفت: «این یک سیل بزرگ است که تاکنون نیازمند عملیات‌های متعدد نجات برای بیرون کشیدن افرادِ گرفتار در خودرو‌ها و خانه‌ها در سراسر ایالت بوده است.»

به گفته مسئول پزشکی قانونی شهرستان مدیسون، دو نفر از قربانیان (یک زن و یک مرد) در محل سکونت‌شان در شهر «ریچموند» جان باخته‌اند. قربانی سوم این شهرستان نیز مردی بود که خودروی او هنگام عبور از جاده «تیتس کریک» توسط سیلاب برده شد.

در نهایت، سازمان هواشناسی ملی نسبت به وقوع سیل‌های ناگهانی در بخش‌هایی از کنتاکی و ایندیانا هشدار داده است.

در جنوب‌غربی ایالت ایندیانا نیز بین ۱۰ تا ۲۵ سانتیمتر باران باریده و همچنان احتمال بارش‌های بیشتر وجود دارد.