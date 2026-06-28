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ششمین دوره مسابقات منطقهای شطرنج جام زریبار با حضور شطرنجبازانی از استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به میزبانی مریوان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رقابتهای جام زریبار با هدف توسعه ورزش شطرنج، شناسایی استعدادهای برتر و تقویت تعاملات ورزشی میان استانهای منطقه برگزار شد.
اسماعیل فتحی رئیس هیئت شطرنج مریوان با اشاره به اهمیت برگزاری این رقابتها اظهار کرد: جام زریبار در سالهای اخیر به یکی از رویدادهای مهم شطرنج در منطقه غرب کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در ارتقای سطح فنی ورزشکاران و کشف استعدادهای جدید داشته است.