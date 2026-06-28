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فرماندار بهارستان از آغاز اجرای پایلوت برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع از اول مردادماه در این شهرستان خبر داد و بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای اجرای موفق این طرح تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی در نشست بررسی روند استقرار این برنامه با حضور مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اظهار کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در ارتقای نظام سلامت، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و ساماندهی فرآیند ارائه خدمات به شهروندان است.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساختها پیش از آغاز طرح، خواستار تأمین تجهیزات مورد نیاز از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران شد و افزود: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، آموزش کادر درمان و اطلاعرسانی مناسب به شهروندان، نقش مهمی در موفقیت این برنامه خواهد داشت.
فرماندار بهارستان همچنین اعلام کرد: فرمانداری از تمامی ظرفیتهای موجود برای اجرای مطلوب این طرح ملی حمایت خواهد کرد.
برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از مهمترین طرحهای تحول نظام سلامت کشور است که با هدف دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت، کاهش مراجعات غیرضروری به پزشکان متخصص، مدیریت هزینههای درمان و تقویت خدمات سطح اول بهداشتی و درمانی در حال اجراست.
این برنامه تاکنون در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت اجرا شده و وزارت بهداشت اجرای آن را بهصورت مرحلهای در استانها و شهرستانهای مختلف کشور گسترش داده است.