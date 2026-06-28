به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت: بر اساس نقشه ها و مدل های هواشناسی از فردا دوشنبه هشتم تیر تا روزهای پایانی هفته ی جاری برای استان آسمانی صاف همراه با افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه پیش بینی می شود.



راضیه مومنی فیلی افزود: از نظر نوسانات دمایی برای فردا، دماها روند افزایشی خواهند داشت.



به گفته کارشناس هواشناسی استقرار هوای گرم تا پایان هفته در استان خواهیم داشت که مدیریت بهینه مصرف آب و برق توصیه می شود.





